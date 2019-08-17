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Galatasaray soyunma odasında gerilim

Denizlispor - Galatasaray maçı bitiminde yaşanan gerilimin, soyunma odasına taşındığı ortaya çıktı. Üst düzey bir emniyet görevlisinin Galatasaray soyunma odasına girmeye çalıştığı ileri sürüldü.

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Denizlispor - Galatasaray maçının bitiminde tribünde başlayan gerilimin, soyunma odası koridorlarına taşındığı ileri sürüldü. Hasan Şaş ve Necati Ateş’e alkollü olduğu ileri sürülen bazı şahıslasın sözlü saldırısı ardından ortalık sakinleşse de asıl gerilim Galatasaray soyunma odası önünde yaşandı. Rütbesinin emniyet amiri olduğu iddia edilen üst düzey bir görevlinin Galatasaray soyunma odasına girmek için hamle yaptığı ancak Galatasaray güvenlik görevlilerinin soyunma odası kapısını açmadığı ifade edildi.
 
“Alın bunu” talimatı verdi
 
Emniyet amiri olduğu tahmin edilen görevlinin karşılaştığı direniş sonrası, yanındaki polislere Galatasaray güvenlik görevlisini işaret ederek, “Alın bunu” talimatı verdiği duyuldu. Aynı anda Galatasaray kulüp görevlilerinin devreye girerek, güvenlik görevlisinin gözaltına alınmasını engellediği, taraflar arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandığı gözlendi.
 
Açıklama bekleniyor
 
Ortalığın sakinleşmesinin ardından emniyet görevlisinin koridoru terk ettiği bildirildi. Yaşananlanla ilgili olarak hem Galatasaray kulübünün hem de Denizli Emniyet Müdürlüğü’nün kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.
 
(Fanatik)

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