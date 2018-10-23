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Galatasaray, sportif finansal direktörlük görevine Volkan Yılmaz'ın getirildiğini duyurdu

Galatasaray Spor Kulübü, sportif finansal direktörlük görevine Volkan Yılmaz'ın getirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Şirket finansallarının UEFA düzenlemeleri ve Finansal Fair Play esasları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla yeni ihdas edilen sportif finansal direktörlük görevine Sayın Volkan Yılmaz getirilmiştir" denildi.

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