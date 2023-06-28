İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2023 Çarşamba / 10 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,017
  • EURO
    28,4645
  • ALTIN
    1598.89
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, stat isim sponsorunu açıkladı!
Spor

Galatasaray, stat isim sponsorunu açıkladı!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, stadyum isim sponsorunun Rams Global olduğunu açıkladı.

28 Haziran 2023 Çarşamba 20:50 - Güncelleme:
Galatasaray, stat isim sponsorunu açıkladı!
ABONE OL

Galatasaray, stadyum isim sponsorunun Rams Global olduğunu duyurdu.

Nef ile yapılan anlaşmayı sonlandıran sarı kırmızılı takım yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı." ifadelerini kullandı.

NEF'E TEŞEKKÜR EDİLDİ!

Yeni stat sponsorluğu anlaşmasını açıklayan Galatasaray, mevcut firma Nef'e teşekkür mesajı paylaştı.

"Nef'e teşekkürlerimizle!" başlığıyla yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonundan bu yana Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki stadımızın isim sponsoru olan, öncesinde formamızın göğüs sponsoru olan; Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu her an, her yerde desteğini esirgemeyen Nef markasına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.