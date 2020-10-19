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Spor

Galatasaray taraftarı 232 gün sonra Türk Telekom'da

Galatasaray, Alanyaspor maçı ile birlikte 232 gün sonra Türk Telekom Stadyumu'nda seyircisine kavuştu.

IHA19 Ekim 2020 Pazartesi 21:18 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 21:18
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermişti. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda seyircili olarak en son 1 Mart 2020 tarihinde Gençlerbirliği’ne karşı oynadı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı ile birlikte 232 gün sonra taraftarına kavuştu.

Türk Telekom Stadyumu’ndaki loca sayısı 198 ve bir locanın kapasitesi 6 ile 27 kişi arasında değişebiliyor. Karşılaşmaları yaklaşık 1500 taraftar takip edebiliyor.

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