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Spor

Galatasaray tarihi rekorun peşinde! Süper Lig'deki ilk takım olacak

Şampiyonluk için yolun dolu dizgin devam eden Galatasaray tarihi rekorun peşinde. Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe'ye ait olan en yüksek puanla sezonu tamamlama rekorunu egale etmeye çalışacak. İşte detaylar...

Fanatik28 Nisan 2024 Pazar 10:33 - Güncelleme:
Galatasaray tarihi rekorun peşinde! Süper Lig'deki ilk takım olacak
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Süper Lig'de 34 maçta 93 puan toplayarak rekorları alt üst eden Galatasaray, artık şampiyonluk için hesap yapmaya başladı.

Son olarak 3-0'lık Adana Demirspor galibiyeti ile 15'te 15 yaparak yeni bir rekor kıran sarı kırmızılılar, zirvedeki 4 puanlık avantajını koruyor.

Cimbom önümüzdeki 3 maçtan 7 puan çıkartması halinde takipçisi F.Bahçe'nin alacağı sonuçlara bakmadan 24. şampiyonluğa ulaşacak.

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Sırasıyla Sivasspor, Karagümrük (D) ve F.Bahçe'ye karşılaşacak Cimbom'a bu 3 karşılaşmada alacağı 7 puan yetecek. Aslan'ın bu hesaba göre, 37. haftada F.Bahçe karşısında evinde şampiyonluğu garantileme ihtimali var.

İşini kendi bitirmek isteyen G.Saray, F.Bahçe'nin kaybı halinde ise önceden mutlu sona ulaşabilir. Sarı-kırmızılılar, son hafta ise Konyaspor'a konuk olacak. 93 puanla lig tarihinde Fenerbahçe'nin rekorunu egale eden Aslan, 100'e ulaşırsa bu başarıyı yakalayan ilk takım olacak.

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