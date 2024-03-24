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Spor

Galatasaray tarihinin en iyi sezonu! Okan Buruk bir rekora daha çok yakın

Galatasaray bu yıl alınan sonuçlarla kulüp tarihinin en iyi sezonunu yaşıyor. Sarı kırmızılı ekip yakaladığı 2.70 puan ortalamasıyla ligde büyük bir fark oluşturdu. Ayrıca Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk da yeni bir rekora bir adım uzakta. İşte detaylar...

Sabah24 Mart 2024 Pazar 11:26 - Güncelleme:
Galatasaray tarihinin en iyi sezonu! Okan Buruk bir rekora daha çok yakın
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Süper Lig'de 11 maç üst üste kazanan Galatasaray, 30 haftada 81 puan elde etti. 2.70 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinin en iyi sezonunu yaşıyor.

Cimbom üç puanlı sisteme geçilen günden bu yana gördüğü 16 şampiyonluktan 12'sini daha sezonun bitmesine 8 maç kala puan olarak geride bıraktı. Okan Buruk, ligde mutlu sona ulaşılan 1993, 1994, 1998, 1999, 2000, 2002, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018 ve 2019'u geçmeyi başardı. 1988, 1997, 2006 ve 2023'te 81'den fazla puan toplayan Aslan, maç başına puan ortalamasında ise en yüksek 2.44'le sezonu tamamladı.

SON İKİ SEZONDA BÜYÜK MAÇLARDA RAKİPLERİNE GÖZ AÇTIRMIYOR

Galatasaray, milli ara dönüşünde RAMS Park'ta Hatayspor'u yenerse, Okan Buruk, eski hocası Mircea Lucescu'ya ait 18 maçlık iç saha galibiyet serisini yakalayacak. Geçen sezon 14 hafta üst üste kazanarak rekor kıran 50 yaşındaki çalıştırıcının istatistiklerde bir diğer farkı, büyük maç performansı. Sarı-kırmızılı takım, son iki sezonda ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 11 maçın 8'ini kazandı, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

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