Galatasaray tek şatışla rakiplerini solladı

11 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, 9 Şubat'ta sona erdi. Bu süre içerisinde 4 büyüklerin yaptıkları transfer hamleleri, dikkat çekti. Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu dönemde yollarını ayırdığı oyuncularından herhangi bir gelir sağlayamadı.

Şampiyonluk için kıyasıya bir yarış veren Sarı-Lacivertliler; Lincoln Henrique, Tiago Çukur, Samet Akaydin, Miguel Crespo, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor'u kiralık olarak gönderdi. Kanarya, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Serdar Dursun'u kadrosuna katarak toplamda 2 milyon euroluk bir harcama yaptı.

BEŞİKTAŞ SON GÜN AÇILDI

Beşiktaş ise tüm harcamasını transfer döneminin son gününde gerçekleştirdi. Ernest Muçi ve Al-Musrati takviyeleri ile taraftarını ayağa kaldıran Siyah-Beyazlı Yönetim, iki oyuncu için 11 milyon euroyu gözden çıkardı. Svensson ve Joe Worral için para harcanmadı. Toplam 6 oyuncusu ile vedalaşan Kara Kartal da Fenerbahçe gibi bu alanda gelir elde edemedi. Eric Bailly, Jean Onana, Valentin Rosier, Kerem Atakan Kesgin gibi isimlerle yollar ayrıldı. 4 büyüklerde Fenerbahçe ve Beşiktaş ara transfer döneminde kar edemezken, Trabzonspor ve Galatasaray, oyuncu satışı ile bu süreçte artıya geçti.

TRABZONSPOR PARA HARCAMADI

Galatasaray, 30 milyon euroluk bedelle Sacha Boey'i Bayern Münih'e satarak fark yarattı. Bu rekor satış, ara transfer döneminde 4 büyüklerin toplam bilançolarının 21.45 milyon euro seviyesine çıkmasını sağladı. Derrick Köhn, Carlos Vinicius ve Serge Aurier için 4.05 milyon euro harcayan Aslan'ın bilançosu 30.95 milyon euro. Trabzonspor ise Thomas Meunier'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Bordo-Mavililer, kasasından herhangi bir harcama yapmadan; Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün satışlarından 3.50 milyon euroluk gelir elde etti.