30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7691
  • 6,5694
  • 260.343
  • 95.682
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Trabzonspor'un da istediği Halil Dervişoğlu için devrede

Galatasaray, Trabzonspor'un da transfer gündeminde yer alan Halil Dervişoğlu'nu gündemine aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cimbom, bir süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan Sparta Rotterdam'da forma giyen Halil Dervişoğlu'nu listesine aldı.

Fatih Terim'in isteği üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yöneticiler, 19 yaşındaki santforun menajeriyle görüştü.

Hollanda 2. Ligi'nde mücadele eden Sparta Rotterdam'da forma giyen Halil, geçen sezon 47 maçta 15 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Sağ ve sol forvet olarak da görev alabilen genç yetenek, Türkiye U21 Milli Takım forması da giyiyor.

(Sabah)

Irak yönünden Suriye´ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yeni dönem başlıyor: Son tarih 5 Aralık

Yeni dönem başlıyor: Son tarih 5 Aralık

Uzaktan goril sandı ama... Gerçek ortaya çıktı

Uzaktan goril sandı ama... Gerçek ortaya çıktı

Yanardağ patladı, binlerce kişi tahliye edildi

Yanardağ patladı, binlerce kişi tahliye edildi

Muğla'da yakalandı! Vinçle kaldırdılar

Muğla'da yakalandı! Vinçle kaldırdılar

Suudi Arabistan'da flaş karar: O sınır kaldırıldı

Suudi Arabistan'da flaş karar: O sınır kaldırıldı

Kışlada aylar geçti ama 1 gün geçmek bilmedi

Kışlada aylar geçti ama 1 gün geçmek bilmedi

10 milyonluk seçim tatili

10 milyonluk seçim tatili

Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü

Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

THY çağrılara yanıtsız kalmadı... İşte rüya uçağın adı

THY çağrılara yanıtsız kalmadı... İşte rüya uçağın adı

Yer: Kahramanmaraş! Tam 35 milyon yıllık!

Yer: Kahramanmaraş! Tam 35 milyon yıllık!

Bu çiçeği koparan yandı!

Bu çiçeği koparan yandı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA