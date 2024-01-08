Süper Lig'de bir kez daha şampiyon olmak ve Avrupa Ligi'nde de finali hedefleyen Galatasaray, 11 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka takviye yapmak istiyor.

2 İSİMLE TEMAS

Bu süreçte bazı oyuncularla yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, özellikle orta saha için de arayışlarına hız vermişti. Galatasaray, 2 yıldız futbolcuyu gündemine aldı ve kulüpleriyle temasa geçildi...

ORTA SAHA HEDEFLERİ

Galatasaray'ın gündemine an itibarıyla gelen oyuncular; Fransız devi Paris Saint-Germain Carlos Soler ile Belçika ekibi Club Brugge'de oynayan Raphael Onyedika.

TEMASA GEÇİLDİ

Galatasaray'ın kurmaylarının, iki isim için kulüpleriyle temasa geçtiği ve işin finansal boyutu konusunda araştırmaların sürdüğü bildirildi.

2027'YE KADAR KONTRATLARI VAR

27 yaşındaki İspanyol Soler'in kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında bitiyor ve bonservis bedeli 20 milyon Euro civarında olduğu için kiralık olarak kadroya katılma ihtimali bulunuyor. Diğer tarafta 22 yaşındaki Nijeryalı Onyedika'nın da kontratı 2027'de sona eriyor. Onyedika'nın da piyasa değeri 8 milyon Euro. İki futbolcuyla ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.