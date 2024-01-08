İSTANBUL 17°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2024 Pazartesi / 27 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8986
  • EURO
    32,7416
  • ALTIN
    1950.16
  • BIST100
    7782.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray transferde düğmeye bastı! 2 isim için temasa geçildi
Spor

Galatasaray transferde düğmeye bastı! 2 isim için temasa geçildi

Ara transfer döneminin resmen başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'da çalışmalar hızlandı. Sarı kırmızılı ekip orta saha için Paris Saint-Germain'den Carlos Soler ile Belçika ekibi Club Brugge'den Raphael Onyedika'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

8 Ocak 2024 Pazartesi 13:02 - Güncelleme:
Galatasaray transferde düğmeye bastı! 2 isim için temasa geçildi
ABONE OL

Süper Lig'de bir kez daha şampiyon olmak ve Avrupa Ligi'nde de finali hedefleyen Galatasaray, 11 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka takviye yapmak istiyor.

2 İSİMLE TEMAS

Bu süreçte bazı oyuncularla yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, özellikle orta saha için de arayışlarına hız vermişti. Galatasaray, 2 yıldız futbolcuyu gündemine aldı ve kulüpleriyle temasa geçildi...

ORTA SAHA HEDEFLERİ

Galatasaray'ın gündemine an itibarıyla gelen oyuncular; Fransız devi Paris Saint-Germain Carlos Soler ile Belçika ekibi Club Brugge'de oynayan Raphael Onyedika.

TEMASA GEÇİLDİ

Galatasaray'ın kurmaylarının, iki isim için kulüpleriyle temasa geçtiği ve işin finansal boyutu konusunda araştırmaların sürdüğü bildirildi.

2027'YE KADAR KONTRATLARI VAR

27 yaşındaki İspanyol Soler'in kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında bitiyor ve bonservis bedeli 20 milyon Euro civarında olduğu için kiralık olarak kadroya katılma ihtimali bulunuyor. Diğer tarafta 22 yaşındaki Nijeryalı Onyedika'nın da kontratı 2027'de sona eriyor. Onyedika'nın da piyasa değeri 8 milyon Euro. İki futbolcuyla ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.