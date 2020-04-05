İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray transferde hız kazanıyor! Oyuncu havuzu genişletilecek
Spor

Galatasaray transferde hız kazanıyor! Oyuncu havuzu genişletilecek

Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon için çalışmalara başlayan Galatasaray, radikal bir karar aldı. Sarı-kırmızılılar, Manchester City, Chelsea, Porto ve Benfica gibi bundan sonra daha çok transfer yapacak. Aslan oyuncu havuzunu genişletip, TFF'ye bildireceği 28 oyuncu dışındakileri kiraya verecek.

05 Nisan 2020 Pazar 12:23 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 12:23
ABONE OL

Gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Takımdaki 30 yaş üstü isimlerin birçoğunu gönderip kadrosunu gençleştirmeyi planlayan Cimbom, yaz transfer döneminde farklı bir strateji izlemeyi planlıyor.

GELECEK VADEDEN OYUNCULAR ALINIP KİRALANACAK

Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılar tıpkı Manchester City, Chelsea, Porto ve Benfica gibi bundan sonra daha çok transfer yapacak. Aslan oyuncu havuzunu genişletip, TFF'ye bildireceği 28 oyuncu dışındakileri kiraya verecek. Avrupa'nın dev kulüpleri gibi özellikle genç ve potansiyeli yüksek olan birçok futbolcusunu kiraya gönderecek olan Galatasaray bu isimlerin hem gelişimi hem de değerlenmesini için zemin hazırlayacak. Böylece düşük bedelle veya bonservissiz transfer edilen oyunculardan Galatasaray para kazanacak.

SEKIDIKA VE OZORNWAFOR ÖRNEĞİ

Yurt içi veya yurt dışı fark etmeksizin bu stratejiyi uygulayacak olan Galatasaray aslında devre arasında Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika'yı kiraya yollayacaktı. Ancak istenen transferler olmayınca Sekidika elde tutulmuştu.

Yine yaz döneminde transfer edilen ve kiraya verilen Valentine Ozornvafor da bu düşünce çerçevesinde kadroya dahil edilmişti. Sarı-kırmızılılar hayata geçirdiği yeni transfer stratejisiyle beraber sürpriz hamlelerde de bulunacak fakat bu isimleri düzenli forma giyebilecekleri kulüplere hemen kiraya verecek.

Nikahları lösemi tedavisi gördüğü hastanede kıyıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama
İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular
AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular

'Hafter'i demir yumrukla vurmaya devam edeceğiz'
'Hafter'i demir yumrukla vurmaya devam edeceğiz'

'Hafter'i demir yumrukla vurmaya devam edeceğiz'

Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e tokat gibi cevap: Örgüt yalakaları
Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e tokat gibi cevap: Örgüt yalakaları

Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e tokat gibi cevap: Örgüt yalakaları
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.