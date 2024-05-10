Sezon başında kiralama bedeli olmadan, bedelsiz satın alma opsiyonuyla 1+1 yıllığını kiralanan Hakim Ziyech, önümüzdeki yıl G.Saray'ın tapulu oyuncusu olarak forma giyecek. Özellikle son haftalarda attığı gollerle lige damga vuran Faslı yıldızda Aslan mutlu sona ulaştı.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Sarı-Kırmızılılar'ın Ziyech operasyonunu tamamladığını yazdı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Hakim Ziyech için satın alma zorunluluğunu devreye soktu ve İngiliz ekibi Chelsea bu anlaşmayı onayladı. Bu sezon 3.5 milyon euro alan Ziyech, önümüzdeki dönemde 2.8 milyon euro kazanacak. 21 resmi karşılaşmada 1164 dakika şans bulan 32 yaşındaki yıldız, 8 gol atıp 4 asist üretti.