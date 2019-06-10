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Galatasaray, Trezeguet için Kasımpaşa'ya son teklifini yaptı

Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için 6 milyon euro peşin ödeme önerisinde bulundu. Ancak Kasımpaşa, 15 milyon euroda ısrarcı. Bu hafta içinde taraflar yeniden pazarlık masasına oturup konuşacak.

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Galatasaray geçen yıldan bu yana kadrosuna katmaya çalıştığı Trezeguet için Kasımpaşa’ya tek seferde ödeme teklifi sundu. Fatih Terim’in kadroda görmek istediği Trezeguet için Galatasaray, Kasımpaşa Kulübü’ne bu kez 6 milyon euro teklif edip bu parayı da peşin ödeme taahhüdü verdi. Trezeguet de Galatasaray’a transfer olmak isterken Kasımpaşa Kulübü ise 15 milyon euroluk talebinde ısrarcı oldu. Sarı-Kırmızılılar’da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak devreye girdi.

ALBAYRAK ÖZEL GÖRÜŞECEK

Albayrak’ın hafta içinde Kasımpaşa Kulübü’nün sahibi Turgay Ciner ile bir kez daha görüşmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar, Trezeguet’yi ocak ayında da transfer etmek istemişti ve sezon sonunda Fatih Terim’in raporu doğrultusunda bir süredir yeniden görüşmeler devam etmişti. Trezeguet bu sezon Kasımpaşa formasıyla ligde oynadığı 34 maçta 9 gol atarken, 9 da asist yaptı. 2018 yılında Anderlecht’ten Kasımpaşa’ya transfer olan Trezeguet’nin 2021’e kadar sözleşmesi devam ediyor.

ORTA NOKTA 8 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Diagne transferini yaparken, Trezeguet için de teklifte bulunmuştu. Kasımpaşa, Diagne ve Trezeguet için 20 milyon euro talep etmişti. Cim-Bom, 10 milyon euroya golcü Diagne’yi renklerine bağlamış ve şampiyon olunca, 3 milyon euro ekstra bonusu da Kasımpaşa’ya ödemişti. Galatasaray’ın ısrarla Sarı-Kırmızılı formayı giymek isteyen Trezeguet transferinde orta noktayı bulması bekleniyor. İki kulübün 8 milyon euro civarında buluşacağı konuşuluyor.

(Akşam)

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