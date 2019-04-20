Galatasaray, Trezeguet'nin peşini bırakmıyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve sürekli olarak ‘değişeceğiz, yenileneceğiz’ mesajı veren Fatih Terim’in gözden çıkaracağı oyuncular merakla beklenirken, camiada Feghouli, Belhanda, Diagne, Onyekuru ve Ndiaye gibi yıldızların durumları yakından takip ediliyor.

ANAHTARLAR WİLLİAM D'AVİLA'NIN ELLERİNDE

Bu sezon Galatasaray’da iyi bir çıkış yapan Feghouli, derbi maçlarında ortalarda pek gözükmese de geçtiğimiz yıla oranla takıma daha fazla katkı yapan Belhanda, devre arasında Kasımpaşa’dan 10 milyon euro’ya transfer edilmesine rağmen kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Diagne’nin akıbeti sorgulanmaya başlarken, bir menajer var ki taraftarların aklını kurcalayan tüm soru işaretlerini yapacağı hamlelerle çözüme kavuşturacağı iddia ediliyor.

D'AVİLA BELHANDA VE DİAGNE'Yİ SATABİLİR

Sezon başında Onyekuru’yu Galatasaray’a getiren, Nidaye’ye yeniden sarı kırmızılı formayı giydirdiği gibi Garry Rodrigues’in Al-İttihad’a transfer olmasını sağlayan William D’Avila’nın atacağı adımlar merakla beklenirken tecrübeli menajerin lig biter bitmez Belhanda, Diagne, Trezeguet, Ndiaye, Onyekuru gibi yıldızlar hakkında vereceği karar Galatasaray’ı da yakından ilgilendirecek.

İşte William D’Avila’nın Galatasaray Kulübü ile atacağı adımlar

1- Onyekuru Everton’dan kiralık olarak gelmişti, oyuncunun sezon sonunda nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

2- Ndiaye Stoke City’den kiralanmıştı, İngilizler bu sefer Senegalli orta sahayı kiralamak istemiyor.

3- William D’Avila’nın yetenekli futbolcularından biri olan Etebo, Nidaye’nin Stoke City’e dönecek olmasıyla Galatasaray’a getirilebilir.

4- Belhanda’yı Suudi Arabistan kulüplerine satmaya hazır olan D’Avila Galatasaray’a iyi bir bonservis ücreti kazandırabilir.

5- Kasımpaşa’da oynayan ve Fatih Terim’in en beğendiği futbolcuların başında gelen Trezeguet D’Avila hamlesiyle sarı kırmızılı formayı giyebilir.

6- 10 milyon euro’ya Kasımpaşa’dan alınan Diagne’nin menajeri olmamasına rağmen Arabistan kulüpleriyle arası çok iyi olan William D’Avila Galatasaray için bu transferde araya girebilir.