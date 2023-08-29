Galatasaray turlarsa kasasını dolduracak

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında bu akşam Norveç'in Molde takımını konuk edecek olan Galatasaray, gruplara kalması halinde yüklü bir miktar parayı da kasasına koyacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 14.8 milyon Euro katılım payı alacak olan sarı kırmızılılar, reklam ve katsayı geliri olarak da 10.6 milyon Euro elde edecek.

Maç yapmadan toplamda 25.4 milyon Euro (729 milyon TL) gelir kazanmayı hedefleyen Galatasaray, katsayı durumuna göre 3.4 milyon Euro daha gelirini yükseltip 28.8 milyon Euro'ya ulaşabilir.

Sarı kırmızılı takım grup maçlarında alınacak her galibiyette 2,8 milyon Euro, beraberlikte ise 930 bin Euro kazanacak.