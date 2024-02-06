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Spor

Galatasaray, UEFA kadrosunu bildirdi

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde kullanacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi.

6 Şubat 2024 Salı 21:18 - Güncelleme:
Galatasaray, UEFA kadrosunu bildirdi
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Galatasaray, ara transfer döneminde çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Sarı kırmızılılar, şu ana dek gerekli gördüğü iki bölgeye takviye yaptı.

Galatasaray, sağ bekte Sacha Boey'un ayrılığı sonrası Serge Aurier'yi 4 aylığına kadrosuna kattı.

Cedric Bakambu'yu, Real Betis'e satan sarı kırmızılılar; tecrübeli oyuncunun yerini ise Carlos Vinicius'u kiralayarak doldurdu.

Sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino da Roma'ya transfer oldu. İspanyol futbolcunun lisansı, Sacha Boey ve Bakambu ile birlikte federasyonun sisteminden silindi.

Böylece kadroda 3 yabancı futbolcu için yer açıldı. Galatasaray, Avrupa Ligi play off turunda Sparta Prag ile karşılaşacağı maç öncesi kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Sarı kırmızılı ekip, yeni transferler Aurier ve Vinicius ile birlikte Berkan Kutlu'ya Avrupa kadrosunda yer verdi.

Takıma katılacak yeni katılacak oyuncu, yalnızca ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyebilecek.

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