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Galatasaray ve Beşiktaş'a Dani Olmo şoku

Galatasaray, Beşiktaş, Liverpool ve M.City tarafından takip edilen 21 yaşındaki İspanyol golcü Dani Olmo'nun bonservis bedeli 40 milyon euro olarak belirlendi.

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TM Dijital Haber Merkezi

Scout ekibi ve izleme heyetiyle yetenekli gençleri takip eden Süper Lig devlerinden Galatasaray’la Beşiktaş 21 yaşındaki İspanyol futbolcu Dani Olmo’yu takibe aldı. Şu anda Hırvatistan’da Dinamo Zagreb formasıyla boy gösteren ve geçtiğimiz sezon 25 maçta 8 gol 9 asistlik performansıyla parmak ısırtan Olmo Milan, Bayern Münih, B.Dortmund, Liverpool ve M.City gibi devlerin göz hapsine girerken, oyuncunun U21 milli takımda da görev alması diğer Avrupa kulüplerinin de iştahını kabartıyor.

OLMO'NUN 2021'E KADAR KONTRATI VAR

Geçen sezon Hırvatistan Ligi’ni 92 puanla bitirerek açık ara şampiyon olan Dinamo Zagreb, Dani Olmo için 40 milyon euro’luk bonservis bedeli belirledi. İspanya U21’de 6 maçta 3 gol atan genç yıldız her geçen yıl üstüne koyarak yoluna devam ederken, Hırvat yönetimin 40 milyon euro’luk fiyat belirlemesi Galatasaray ve Beşiktaş’ın gözünü korkuttu. Barcelona’nın La Masia’sında yetişen yıldız futbolcunun çok kısa bir süre içerisinde transferiyle ses getireceği tahmin edilirken, Dinamo Zagreb’in oyuncuyla 2021’e kadar kontratının bulunması dikkatlerden kaçmadı.

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