26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7748
  • 6,5437
  • 246.148
  • 94.188
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe, Juan Mata transferinde karşı karşıya geldi

Rondon'un transferi sırasında Juan Mata'yı da isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın Mata'ya talip olmasını öğrendi. İki kulüp de İspanyol yıldıza imza parası teklif etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bir yandan UEFA'nın vereceği kararı bekleyen bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hiç beklemediği bir engelle karşı karşıya geldi... Venezuella'lı golcü Rondon'un transferi sırasında Mata'yla da görüşen Fenerbahçe, G.Saray'ın da bu oyuncuya talip olması üzerine büyük şok yaşadı...

RONDON'UN DA MENAJERİ

Mata'nın ve aynı zamanda Rondon'un menajerliğini yapan Juan Manuel Rodriguez, Sarı- Kırmızılı kulübün de İspanyol oyuncuya teklif yaptığını söyledi. Manchester'la sözleşmesi sona eren Mata'ya İspanya'dan da teklifler var.

G.SARAY'DAN KARŞI HAMLE

Fenerbahçe'nin Mata'ya da imza parası önerdiği ifade edilirken G.Saray'ın da yıldız oyuncu için imza parası vermeye hazır olduğu ifade edildi. Fener'den Comolli G.Saray'dan da Şükrü Hanedar görüşmeleri yürütüyor.

İKİ İSPANYOL DA TEKLİF YAPTI

Manchester United ile sözleşmesi biten Mata'ya İspanya'dan eski kulübü Valencia ve Sevilla'nın da ilgilendiği belirtildi. Ancak İspanyol kulüplerinin önerdikleri rakamların Mata'yı tatman etmediği belirtiliyor.

(Takvim)

Binlerce civciv tek bir komutla ´hazır ola´ geçiyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çok sayıda muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

Çok sayıda muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

Ege'de yine can pazarı: 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

Ege'de yine can pazarı: 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına tepki

Bandırma'da feci otobüs kazası, 4 kişi hayatını kaybetti

Bandırma'da feci otobüs kazası, 4 kişi hayatını kaybetti

Ufkun ötesini görebileceği iddia edildi

Ufkun ötesini görebileceği iddia edildi

Türkiye'den Doğu Akdeniz’de gövde gösterisi

Türkiye'den Doğu Akdeniz’de gövde gösterisi

Sabaha kadar nöbet tutuyorlar... Her yeri sardılar

Sabaha kadar nöbet tutuyorlar... Her yeri sardılar

Uzmanından uyarı: Yaza fit girmek için yemek yiyin

Uzmanından uyarı: Yaza fit girmek için yemek yiyin
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da korkunç olay! Kaçırılmak istendi araçtan atladı...

İstanbul´da korkunç olay! Kaçırılmak istendi araçtan atladı...

Patriot, S-400’ün alternatifi olabilir mi?

Patriot, S-400’ün alternatifi olabilir mi?

Böyle görünüyorsa sakın yemeyin!

Böyle görünüyorsa sakın yemeyin!

360 derece dönen ev inşa etti

360 derece dönen ev inşa etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA