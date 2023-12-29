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Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş saati belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaparak, Turkcell Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Bunun üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

29 Aralık 2023 Cuma 23:15 - Güncelleme:
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş saati belli oldu!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Bunun üzerine iki kulüp, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

DÖNÜŞ SAATLERİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe kafilesi şu anda Riyad'daki havalimanında bekleme halinde. Sarı lacivertlileri taşıyan uçak, gece 00.10'da Riyad'dan kalkacak, 05.30'da Sabiha Gökçen'de olacak.

Galatasaray'ı taşıyacak uçak da gece 01.00'de kalkacak ve 05.00'te İstanbul Havalimanı'nda olacak.

Taraftarların iki kulübü de havalimanında coşkuyla karşılaşması bekleniyor.

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