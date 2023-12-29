Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Bunun üzerine iki kulüp, Türkiye'ye dönme kararı aldı.



DÖNÜŞ SAATLERİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe kafilesi şu anda Riyad'daki havalimanında bekleme halinde. Sarı lacivertlileri taşıyan uçak, gece 00.10'da Riyad'dan kalkacak, 05.30'da Sabiha Gökçen'de olacak.

Galatasaray'ı taşıyacak uçak da gece 01.00'de kalkacak ve 05.00'te İstanbul Havalimanı'nda olacak.

Taraftarların iki kulübü de havalimanında coşkuyla karşılaşması bekleniyor.