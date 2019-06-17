Galatasaray, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a yaptığı teklifi 3,5 milyon Euro'ya yükseltti
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor’a yaptığı teklifi ikinci kez revize etti.
Diagne'yi satmaya hazırlanan Galatasaray'da Rizespor'un forveti Vedat Muriç gündemdeki yerini koruyor. 2.5 milyon Euro ile pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılı kulüp, teklifini 3 milyon Euro'ya çıkarmıştı.
Kosovalı golcü de Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi ancak Rizespor 7 milyon Euro'dan aşağı inmedi. Rizespor'un inadı üzerine sarı- kırmızılı kulüp teklif ettiği bonservis bedelini 3.5 milyon Euro olarak revize etti.
Galatasaray Kosovalı golcünün bir sonraki satışından pay ve kiralık oyuncu vermeyi de Karadeniz ekibine iletip beklemeye geçti.
(Sabah)
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