Galatasaray Wilfried Bony’nin peşine düştü
ALL Nigeria Soccer’in haberine göre; Galatasaray yönetimi Swansea City’de forma giyen Wilfried Bony’nin transferi için görüşmelere başladı.
- Akşam
Bony’nin de Swansea City’den ayrılmayı düşündüğü ve Aslan’a sıcak baktığı kaydedildi. Tecrübeli golcü, Alan’dan sonra takıma katılacak ikinci forvet olabilir.
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