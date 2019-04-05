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Galatasaray yeni kalecisini buldu! Fatih Terim onay verdi

Galatasaray'da Fatih Terim'in isteği üzerine scout ekibi kaleci arayışlarına başladı. Gündeme gelen isim Nijerya U-17 Milli Takımı'nın kalecisi John Amah...

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Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlandı. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine kaleci arayışlarına başlayan socut ekibi, Nijerya U-17 Milli Takımı'nın kalesini koruyan John Amah'ın ismini Terim'e iletti.

Galatasaray, geçtiğimiz ay Türkiye'de düzenlenen UEFA Assist U17 Uluslararası Turnuvası sırasında Amah'ı izledi ve transfer kararını vermeden önce Amah'ı son kez Tanzanya'da düzenlenecek U-17 Afrika Kupası'nda takip edecek.

Ayrıca Fransa Ligu 1 ekiplerinden Marsilya'da John Amah'ı takip etmiş fakat genç oyuncunun sakatlığı yüzünden transferde geri adım atmıştı.

(Akşam)

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