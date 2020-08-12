12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:09 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:09

Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli isimleri transfer eden Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları da satışa sundu. Galatasaray yeni sezon forma fiyatları takımın taraftarları tarafından yoğun olarak merak ediliyor. 2020-2021 Galatasaray forma tasarımı bazı taraftarlar tarafından çok beğenilse de, eleştirenlerin sayısı da bir hayli fazla oldu. Peki Galatasaray yeni sezon formaları ne kadar?İşte GS Store 2020-2021 Galatasaray yeni sezon forma fiyatı

YENİ SEZON GALATASARAY FORMASI NE KADAR?

Galatasaray Kulübü, 2020-21 sezonunda giyilecek olan formaları tanıttı. Formalar, 279 liradan satılıyor.

GS STORE 2020-2021 GALATASARAY YENİ SEZON FORMALARI

Galatasaray ve Nike, 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formalarını tanıttı.

İç saha forma tasarımı, Galatasaray’ın klasik parçalısına yeni bir soluk getiriyor.

Sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisi, Galatasaray taraftarının takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ediyor. Yeni tasarım, parçalının taraftarın tutkusunu ve ateşini tam yansıtması amacını taşıyor.

Dış saha forması da ateş temasından ilham almaya devam ediyor. Taraftarın karanlıkta yaktığı meşaleden esinlenilen tasarım ateşin kıvılcımlarını barındırıyor. İlk defa Galatasaray logosu siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstünde yerini alıyor.

İç saha forması, kırmızı ya da siyah şort ile kullanılıyor. Buna sarı kırmızı çoraplar ekleniyor. Dış saha forması ise siyah şort ve siyah çoraplarla tamamlanıyor.

2020-2021 iç saha ve deplasman kitleri ilk kez 27 Temmuz tarihinden itibaren gsstore.org, nike.com, GS Store ve Nike mağazalarında satışa sunuldu.

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