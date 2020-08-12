Yeni sezon Fenerbahçe forması ne kadar? Fenerium yeni sezon Fenerbahçe forması 2020 fiyatları

12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:34 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:34

Yeni sezon Fenerbahçe formaları Fenerium'da satışa sunuldu. Fenerbahçe taraftarlarının ve sporseverlerin merakla beklediği 2020-2021 yeni sezon Fenerbahçe forması satışa sunuldu. Fenerium yeni sezon Fenerbahçe forması 2020 fiyatları sarı lacivertli takımın taraftarları tarafından yoğun olarak merak ediliyor. 2020-2021 FB forma tasarımları taraftarlar tarafından çok beğenildi. Peki Yeni sezon Fenerbahçe forması ne kadar? İşte Fenerium yeni sezon Fenerbahçe forması 2020 fiyatı..

YENİ SEZON FENERBAHÇE FORMASI NE KADAR?

Kulüp duyuruyu sabah saatlerinde resmi sitesinden yaptı. Vedat Muriqi'nin katalog çekimlerine katıldığı formaların duyurusunun ardından taraftar yeni sezon Fenerbahçe formasına büyük ilgi gösterdi. Fenerium'da yeni sezon Fenerbahçe forması 289 TL'den atışa sunuldu.

FENERİUM 2020-2021 YENİ SEZON FENERBAHÇE FORMALARI

2020-2021 sezonu öncesinde Fenerbahçe formaları Fenerium'da satışa sunuldu. Adidas tarafından hazırlanan ve "Sevgi limit tanımaz" sloganı ile tanıtılan yeni sezon Fenerbahçe formalarına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Fenerbahçe, 2020/2021 sezonunda giyeceği formaları Fenerium mağazalarından satışa çıktı. Ancak site kısa sürede yoğunluk nedeniyle çöktü.

Fenerbahçe formaları hakkında kulüpten yapılan açıklamada, "Adidas tarafından hazırlanan #SevgiLimitTanımaz sloganı ile tanıtılan ve taraftarlarımızın gönlünü fetheden Efsane Çubuklu, Lacivert ve Altın Sarısı formalarımız, bugün itibariyle Fenerium mağazalarında ve fenerium.com üzerinden taraftarlarımızla buluşuyor." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe yeni sezon formalarının tanıtım videosunu sosyal medya platformlarından taraftarlarıyla paylaştı. Yayınlanan videoda şu ifadeler yer alıyor:

"Sen hiç çıkarsız, koşulsuz kalpten sevdin mi?

Senin hiç iki rengi yan yana gördüğünde yüreğin titredi mi?

Sarı-Lacivertle atan milyonlarca kalp...

Çubuklu ile anlam bulan milyonlarca hayat...

Çünkü; Fenerbahçe demek Çubuklu demek.

Çubuklu demek hırs demek.

Çubuklu demek mücadele demek.

Çubuklu demek inanç demek.

Çubuklu demek tutku demek.

Çubuklu demek biz demek.

Biz Fenerbahçeyiz."

FENERBAHÇE TARAFTARLARI FENERİUM'A AKIN ETTİ

Fenerbahçe formalarının satışa sunulmasının ardından taraftarlar Fenerium'un internet sitesine akın etti. Bu ilgi nedeniyle site kısa sürede çöktü. Bu gelişme üzerine Fenerium'dan şu açıklama geldi:

"Büyük Taraftarımızın dikkatine;

Takımımızın 2020-2021 Sezonu formaları satışa sunulduğu dakikalarda yaşanan yoğunluk dolayısıyla internet sitemizde teknik sorun meydana gelmiştir. Aksaklığın giderilmesi adına çalıştığımızı paylaşıyor, taraftarımıza yoğun ilgi ve anlayışları için teşekkür ediyoruz."

FENERİUM YENİ SEZON FENERBAHÇE FORMASI 2020 FİYATI

Vedat Muriqi'nin katalog çekimlerine katıldığı Fenerbahçe yeni sezon formaları Fenerium'da 289 TL'den satışa sunuldu.