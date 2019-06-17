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Galatasaray yeni sezonda giyeceği parçalı formasını tanıttı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 2019-20 sezonunda giyeceği parçalı formasını tanıttı.

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Sarı-Kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni sezonda yeni parçalıyla, şimdi daha güçlü. #AslanKükre" ifadelerine yer verildi.

Forma, GSSTORE'da 249.90 TL'den satışa sunuldu.

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