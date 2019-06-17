Galatasaray yeni sezonda giyeceği parçalı formasını tanıttı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 2019-20 sezonunda giyeceği parçalı formasını tanıttı.
Sarı-Kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni sezonda yeni parçalıyla, şimdi daha güçlü. #AslanKükre" ifadelerine yer verildi.
Forma, GSSTORE'da 249.90 TL'den satışa sunuldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.