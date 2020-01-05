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Spor

Galatasaray, Onyekuru'yu 6 aylığına kiraladığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Onyekuru'yu 6 aylığına kiraladığını KAP'a bildirdi. Galatasaray 6 aylık kiralama döneme için Monaco'ya 750 bin Euro transfer ücreti ödeyecek.

05.01.2020  17:04 - Güncelleme: 05.01.2020  17:04

Galatasaray, Onyekuru'yu 6 aylığına kiraladığını KAP'a bildirdi. Galatasaray 6 aylık kiralama döneme için Monaco'ya 750 bin Euro transfer ücreti ödeyecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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