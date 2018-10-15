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Galatasaray yeniden yargılama kararını CAS'a götürdü

Galatasaray resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile yeniden yargılama kararını CAS'a taşıdıklarını açıkladı.

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Galatasaray resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile yeniden yargılama kararını CAS'a taşıdıklarını açıkladı.

İşte o açıklama:

"Şirketimiz ile UEFA arasında imzalanmış olan yapılandırma anlaşmasının, UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi (CFCB Adjudicatory Chamber) tarafından yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi’ne (CFCB Investigatory Chamber) gönderilmesine dair kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz başvurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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