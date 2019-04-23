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Galatasaray yenilgiyi unuttu

Kayserispor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini geliştiren Galatasaray, bu alanda Avrupa'nın başarılı kulüplerine kafa tutuyor.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Fatih Terim önderliğindeki Galatasaray, Kayserispor karşısında aldığı bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Sarı kırmızılı takım bu tabloda Avrupa'nın en iyi kulüpleri arasına girdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en son 2 Aralık 2018 tarihinde Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Sonrasında çıktığı 15 maçı kaybetmeyen Galatasaray, 10 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Avrupa'da ilk 10 ligde halen devam eden uzun yenilmezlik serilerine bakıldığı zaman Galatasaray bu tabloda 3. sırayı elde etti. Liglerinde 21 maçtır yenilmeyen Barcelona ve Shakhtar Donetsk ilk 2 sırayı paylaşırken, Galatasaray ve Benfica 15'er maçlık yenilmezlik serisiyle iki kulübü takip etti. İngiltere Premier Lig'de 14 maçtır yenilmeyen Liverpool ise sıralamada 5. sıranın sahibi oldu.

GALATASARAY MAÇ ÇEVİRME SAYISINDA DA AVRUPA LİSTESİNDE

Avrupa'da ilk 10 ligde bu sezon ilk golü yedikten sonra en fazla sayıda maç kazanan takımlar arasında Galatasaray da yer aldı. 6 kez geri dönen Juventus, Charleroi, Genk ve St.Truiden tabloda Avrupa'nın en iyileri olarak öne çıktı. Dortmund, Liverpool, Barcelona, Atalanta, Sporting, Porto, Galatasaray ve Kortrijk ise bu sezon ilk golü yedikleri 5 maçı geri çevirmeyi başardı.

(Futbol Arena)

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