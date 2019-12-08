Galatasaray yine kaybetmedi

Galatasaray bu karşılaşmaların 5’ini kazanırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı-Kırmızılı takım dün akşamki karşılaşmada da rakibine mağlup olmayınca, Alanyaspor önündeki kaybetmeme serisini 7 maça çıkarttı. Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Medipol Başakşehir karşısında kaybeden Galatasaray, Mayıs 2017’den bu yana üst üste iç saha yenilgisi almamıştı. Galatasaray dün de kaybetmeyip, bu olumsuz istatistiği tekrarlamadı.