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Spor

Galatasaray, Yunanistan yolcusu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, salı günü Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için yarın öğleden sonra Yunanistan'a hareket edecek.

AA11 Temmuz 2021 Pazar 15:46 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 15:46
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Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı futbolcuların, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalıştığı belirtildi.

Dün hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşan takımın, antrenmanda salonda ve sahada yenilenme çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek. Sarı-kırmızılı ekip, öğleden sonra Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Yunanistan'a giderek, 13 Temmuz Salı günü Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı öncesi başkent Atina'da kampa girecek.

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