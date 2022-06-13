Galatasaray Yunus Akgün için kararını verdi! Herkes ters köşe oldu

Süper Lig'de Adana Demirspor'la bu sezon müthiş çıkış yakalayan Yunus Akgün bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a dönmüştü. Milli Takım'a kadar yükselen genç yıldız için Avrupa'nın bir çok kulübü sarı kırmızılılara transfer teklifinde bulundu. Sarı kırmızılılar ise Yunus Akgün'ü bir sezon takımda tutma kararı aldı.

YUNUS AKGÜN GALATASARAY'DA KALACAK

Sarı kırmızılılar 21 yaşındaki futbolcu için bu sezon gelen teklifleri geri çevirecek. Öte yandan Galatasaray, Yunus Akgün ile sözleşme uzatarak serbest kalma maddesi koymayı planlıyor. Yunus Akgün için en çok İtalyan kulüpleri devreye girmişti. Yıldız oyuncu da sarı kırmızılı formayla bu sezon mücadele etmek istiyor.

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YUNUS AKGÜN'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gösterdiği başarılı performansla Milli Takım'a yükselen Yunus Akgün bu sezon 38 maça çıktı. 21 yaşındaki oyuncu 9 gol 12 asistlik performans gösterdi. 34 kez ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu Süper Lig'de 8 gol 9 asist yaptı. Yunus Akgün Türkiye Kupası'nda 4 kez sahaya çıkarken 1 gol 3 asist yapmayı başardı.

Star Gazetesi