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Spor

Galatasaray Yusuf Demir için kararını verdi! Herkes ters köşe oldu

Galatasaray, sezon başında 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Yusuf Demir'den sezon içinde yeteri kadar performans alamamıştı. Galatasaray, Türk asıllı Avusturyalı oyuncusu Yusuf Demir için kararını verdi. İşte detaylar...

5 Haziran 2023 Pazartesi 23:05 - Güncelleme:
Galatasaray Yusuf Demir için kararını verdi! Herkes ters köşe oldu
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Sezonu 23. şampiyonluk kupasıyla taçlandıran Galatasaray'da gözler gelecek isimler kadar gidecek isimlere de çevrilimiş durumda. Sarı-kırmızlılar, sezon başında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki yıldız oyuncusu Yusuf Demir için kararını verdi.

GALATASARAY, YUSUF DEMİR İLE YOLLARINI AYIRACAK

Bu sezon gösterdiği kötü performansla yedek kulübesinden kurtulamayan yıldız oyuncu Yusuf Demir için kararını verdi. Galatasaray, sezon sonunda genç oyuncu ile yollarını ayıracak.

2021/22 sezonunda Barcelona tarafından keşfedilen ve kiralık olarak transfer edilen Yusuf Demir La Liga'da sadece 9 kez maça çıkmış ve bekleneni vermemişti

YUSUF'UN BİR SONRAKİ DURAĞI GALATASARAY OLDU

Yıldız oyuncu bu sezon başında 6 Milyon euro karşılığında Süper Lig ekibi Galatasaray2ın yolunu tutarken Galatasaray'da da istenen performansı sahaya yansıtamadı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir, bu sezon boyunca sadece 11 kez Galatasaray forması giyme şansı buldu. Yıldız bu karşılaşmalarda takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sunabildi. Yusuf Demir, toplamda da 482 dakika sahada kalabildi.

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