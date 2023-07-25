İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2023 Salı / 8 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9701
  • EURO
    29,8201
  • ALTIN
    1693.61
  • BIST100
    6695.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray, Zalgiris maçına hazır!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk karşılaşmasında yarın Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

AA25 Temmuz 2023 Salı 01:49 - Güncelleme:
Galatasaray, Zalgiris maçına hazır!
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Son antrenmanını maçın oynanacağı LFF Stadyumu'nda yapan sarı-kırmızılılar, basına açık bölümde ısınma ve kondisyon çalıştı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik idman yapan Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı ve açıklamalarda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.