Galatasaray, Zalgiris maçına hazır!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Son antrenmanını maçın oynanacağı LFF Stadyumu'nda yapan sarı-kırmızılılar, basına açık bölümde ısınma ve kondisyon çalıştı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik idman yapan Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı ve açıklamalarda bulundu.