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Spor

Galatasaray, Zalgiris maçına hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Litvanya ekibi Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA1 Ağustos 2023 Salı 01:46 - Güncelleme:
Galatasaray, Zalgiris maçına hazırlanıyor
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Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 2 Ağustos Çarşamba günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Zalgiris maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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