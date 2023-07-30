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Spor

Galatasaray, Zalgiris maçının hazırlıklarına seyircisi önünde devam etti

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 2 Ağustos Çarşamba günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün RAMS Park Stadyumu'nda taraftara açık şekilde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

AA30 Temmuz 2023 Pazar 21:54 - Güncelleme:
Galatasaray, Zalgiris maçının hazırlıklarına seyircisi önünde devam etti
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Rams Park'ta yapılan antrenman, taraftar ve basın açık gerçekleştirildi. Yeni transferler için düzenlenen imza töreninden sonra gerçekleştirilen idmanı yaklaşık 35 bin sarı-kırmızılı futbolsever izledi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular, ön alan baskısı ve pas organizasyonları çalıştı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Yeni transferlerden Mauro Icardi idmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, son bölümde takımdan ayrı koştu. Arjantinli yıldıza Efe Akman da eşlik etti.

Sakatlığı bulunan Wilfried Zaha ve Lucas Torreira antrenmana katılmadı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Zalgiris maçı hazırlıklarına devam edecek.

BAKAMBU BEĞENİ TOPLADI

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.

Çift kale maç sırasında hızı, güçlü fiziği ve paslarıyla dikkati çeken Bakambu, taraftarları heyecanlandırdı. Kongolu futbolcunun yaptığı iyi hareketlerin ardından taraftarlar alkışla tepki verdi.

Nicolo Zaniolo ve Angelino da antrenmandaki performansıyla taraftarlar tarafından alkışlandı.

OKAN BURUK'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a sevgi gösterisinde bulundu.

Antrenmanın başında takımda kalacağı açıklanan Victor Nelsson'dan başlayarak futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, Okan Buruk lehine de tezahüratlar yaptı.

İdmanın sonunda kale arkasındaki taraftarlar meşale yakarak takıma destek verdi.

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