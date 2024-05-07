Galatasaray'a 2.5 milyar TL'lik çılgın gelir

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj elde eden Galatasaray'da, taraftarlar maddi anlamda kulübe önemli ölçüde destek olmaya devam ediyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı kırmızılı yönetim yenilemeye sunduğu kombine biletlerde rekor ilgiyle karşılaştı.

Şu ana kadar 33 bin kart sahibi, kombinesini yeniledi.

Loca ve VIP koltuklarla birlikte 40 bin barajını geçen sarı kırmızılı kulüp, kapalı gişe RAMS Park'ta sınırlı sayıda bilet satışı gerçekleştiriyor.

Galatasaray'da 2024-2025 sezonunda kombine ve localardan 2.5 milyar TL'den fazla gelir öngörülüyor.