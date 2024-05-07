İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2024 Salı / 29 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,264
  • EURO
    34,7383
  • ALTIN
    2401.29
  • BIST100
    10183.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a 2.5 milyar TL'lik çılgın gelir
Spor

Galatasaray'a 2.5 milyar TL'lik çılgın gelir

Bu sezon da şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da yenilemeyen sunulan kombinelere ilgi büyük. Sarı-kırmızılıların, gelecek sezon kombine ve localardan dev bir geliri kasaya koyması bekleniyor. İşte detaylar...

7 Mayıs 2024 Salı 12:21 - Güncelleme:
Galatasaray'a 2.5 milyar TL'lik çılgın gelir
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj elde eden Galatasaray'da, taraftarlar maddi anlamda kulübe önemli ölçüde destek olmaya devam ediyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı kırmızılı yönetim yenilemeye sunduğu kombine biletlerde rekor ilgiyle karşılaştı.

Şu ana kadar 33 bin kart sahibi, kombinesini yeniledi.

Loca ve VIP koltuklarla birlikte 40 bin barajını geçen sarı kırmızılı kulüp, kapalı gişe RAMS Park'ta sınırlı sayıda bilet satışı gerçekleştiriyor.

Galatasaray'da 2024-2025 sezonunda kombine ve localardan 2.5 milyar TL'den fazla gelir öngörülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.