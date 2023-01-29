Galatasaray'a 35 milyon euroluk çılgın teklif! 2 yıldız için servet döktüler

Ara transfer döneminde perdeyi Kaan Ayhan ile açan Galatasaray'ın 2 yıldızı Sacha Boey ve Victor Nelsson'a teklif geldi. Inter ve Sporting Lizbon, iki oyuncu için Galatasaray'a toplam 35 milyon euroluk teklifte bulundu.

GALATASARAY'DA TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER

Geçtiğimiz yaz yaptığı transferlerle büyük ses getiren Galatasaray, ara transfer dönemini de Kaan Ayhan ile açtı. Milli futbolcuyu İstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar, bir yandan da takımın yıldızları için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

SACHA BOEY İÇİN 15 MİLYON EURO

Bu sezon Galatasaray'da başarılı performansıyla yükselişe geçen Sacha Boey'in talipleri artmaya devam ediyor. Portekiz basınına göre; 22 yaşındaki sağ bek oyuncusuna son olarak Sporting Lizbon talip oldu ve oyuncu için bonuslarla birlikte 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.

Fransız sağ bek, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 19 maça çıktı ve 2 asistle skora etki etti.

INTER'DEN VICTOR NELSSON'A 20 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların 2021'in yazında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Victor Nelsson, kısa sürede takımın vazgeçilmezi olmayı başardı ve Avrupa ekiplerini peşine taktı. İtalya basınında yer alan habere göre; Juventus ve Aston Villa'nın da yakından takip ettiği Danimarkalı stoper için Inter harekete geçti ve 20 milyon euroya kadar çıktı. İtalyan ekibi, oyuncu için 25 milyon euro isteyen Galatasaray ile pazarlık masasına oturacak.

24 yaşındaki Danimarkalı stoper bu sezon sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 22 resmi karşılaşmada forma giydi ve 1 golle takımına katkıda bulundu.