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Spor

Galatasaray'a Adana'da coşkulu karşılama

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan ve Adana'ya giden Galatasaray kafilesi coşkuyla karşılandı.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 20:38 - Güncelleme:
Galatasaray'a Adana'da coşkulu karşılama
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için Adana'ya geldi.

Uçakla İstanbul'dan Adana Havalimanı'na inen sarı-kırmızı kafileyi taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 33 haftada 90 puan toplayan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer aldı.

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