Galatasaray'a Alan müjdesi

ALAN Carvalho’da işlem tamam. Galatasaray, transferi yılın hikayesine dönen Brezilyalı forvetin işini sonunda bitirdi. Guangzohu Evegrande kulübü ile masaya oturmak için Dubai’ye giden İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak taraftarlara müjdeli haberi verdi. Albayrak’ın, 29 yaşındaki Brezilyalı forvetin bonservisi için Guangzohu ile 3 milyon euro karşılığında anlaştığı öğ- renildi. Sarı-Kırmızılı yönetici Çin kulübü kampında bulunan Alan’la birlikte bugün Türkiye’ye gelecek. Aslan’ın uzun süreden beri transferi için uğraştığı Alan’la 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Sambacı’nın Göztepe maçında sahada olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.