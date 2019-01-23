Galatasaray'a Alan'dan son dakika çalımı

GALATASARAY, Alan Carvalho transferinde beklemediği bir şoka uğradı. Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Brezilyalı futbolcunun transferi için 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve İdari Direktör Şükrü Hanedar, Dubai’de Çin ekibinin kamp yaptığı otelde pazarlık yaparken son anda pürüz çıktı. Aslında Albayrak, Evergrande yö- netimi ile 3 milyon euroya anlaşmıştı.

G.SARAY’IN MENAJERİNE TEPKİ

Alan da 3.5 milyon euroyu kabul etmişti. Ancak son anda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Galatasaray bu transfer görüşmelerinde menajer Özkan Doğan’a tam yetki verirken, Alan Dubai’de kamp yaptıkları otelin lobisinde Doğan ile görüşmeyi kabul etmeyip, “Ben seni tanımam. Direkt G.Saray ile görüşü- rüm” diye rest çekti. Doğan, bunun üzerine Alan’ın üzerine yürüdü ve arbede çıktı.Taraflar güçlükle yatıştırıldı.

MALİYETİ 3 MİLYON EURO ARTTI

Bu gelişmeden sonra Menajer Doğan’ın devreden çıkmasıyla, Alan’ın menajeri, Brezilyalı oyuncunun 3.5 yerine 4.5 milyon euro istediğini belirtirken, kendisi de 2 milyon euro imza parası talep etti. Daha önce 6.5 milyon euroya biten transferde bir anda 3 milyon euroluk ek bir maliyet çıkınca da Albayrak ve Hanedar da Alan transferinin bu şartlarda yapamayacaklarını belirterek, dün öğleden sonra İstanbul’a döndüler.