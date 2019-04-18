Galatasaray'a Alex Telles'ten müjdeli haber

Galatasaray’ın 2014 yılında Ünal Aysal döneminde Gremio’dan 6 milyon euro’ya transfer ettiği Alex Telles önce İnter’e kiralık olarak gönderilmiş ardından 2016’da 6,5 milyon euro karşılığında Porto’ya satılmıştı.

DEVLER LİGİ'NDE 1 GOL 3 ASİST YAPTI

Aradan geçen 3 sezonun ardından Brezilyalı sol bek büyük bir çıkış yaptı ve piyasasını 40 milyon euro’lara kadar çıkardı. Portekiz Ligi’nde geçen sezon 3 gol 14 asist, bu sezonsa 5 gol 10 asist yapan Alex Telles İspanyol devi Atletico Madrid’in transfer listesinde bir numarada yer alırken, Başkan Enrique Cerezo'nun 26 yaşındaki futbolcu için 38 milyon euro’luk teklif yaptığı belirtildi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Filipe Luiz’in boşluğunu doldurması beklenen Alex Telles 38 milyon Euro karşılığında Madrid kulübüne giderse Galatasaray sözleşmede yer alan ‘yüzde 10’ maddeden faydalanarak 3,5 milyon euro’yu kasasına koymuş olacak.