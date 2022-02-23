Galatasaray'a Alexandru Cicaldau piyangosu! Dudak uçuklatan bonservis

23 Şubat 2022 Çarşamba 18:30 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 18:30

Galatasaray'ın bu sezonki yeni transferlerinden Alexandru Cicaldau için İtalya Serie A ekibi Sampdoria'nın devreye girdiği iddia edildi. İtalya basınından sampnews24'ün aktardığı haberde Sampdoria 10 milyon Euro bonservisi gözden çıkardı.

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ALEXANDRU CİCALDAU İÇİN DEV TEKLİF

Galatasaray bu sezon başında Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılar Cicaldou için 6.5 milyon Euro bonservis ödemişti. Rumen yıldızın serbest kalma bedeli ise 25 milyon Euro... 25 yaşındaki oyuncunun transferi için 10 milyon Euro bonservisi gözden çıkaran Sampdoria'nın Rumen yıldızı kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu belirtildi.

GALATASARAY KARNESİ

Cicaldou sarı kırmızılılarda bu sezon çıktığı 29 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösterdi. Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed'in ardından takıma en fazla katkıda bulunan oyuncu oldu.