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Spor

Galatasaray'a Arjantinli 10 numara

Gelecek sezon için kadrosuna 10 numara takviyesi yapmaya hazırlanan Galatasaray, Arjantinli yıldız Rodrigo Garro'yu gözüne kestirdi.

18 Nisan 2024 Perşembe 17:34 - Güncelleme:
Galatasaray'a Arjantinli 10 numara
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Galatasaray gelecek sezon kadrosuna kaliteli bir 10 numara takviyesi yapmayı planlıyor.

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılıların hedefindeki isimlerden birinin de Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Rodrigo Garro olduğu iddia edildi.

1 GOL, 2 ASİSTİ VAR

Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan yıldız futbolcuyu izleyen Galatasaraylı kurmayların sezon sonunda resmi hamle yapması bekleniyor. Bu sezon 11 maçta forma giyen Garro, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Arjantinli yıldız, 10 numara bölgesi dışında merkez orta saha ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.

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