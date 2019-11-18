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Galatasaray'a Babel'in ardından Muslera'dan da kötü haber geldi

Fernando Muslera, bel ağrısı nedeniyle Uruguay Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

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Fernando Muslera, bel ağrısı nedeniyle Uruguay Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

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