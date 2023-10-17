İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9239
  • EURO
    29,5931
  • ALTIN
    1728.34
  • BIST100
    8115.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu! Dünya devini resmen peşine taktı
Spor

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu! Dünya devini resmen peşine taktı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a İtalyan devi Milan talip oldu. İtalyan ekibi, Barış Alper Yılmaz dışında 2 isimle daha ilgileniyor. İşte detaylar...

17 Ekim 2023 Salı 18:23 - Güncelleme:
Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu! Dünya devini resmen peşine taktı
ABONE OL

İtalyan devi Milan, Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'a talip oldu. Dünya devi 23 yaşındaki yıldız oyuncu ile ilgileniyor. Stefano Pioli'nin ekibinde Olivier Giroud'un yaşı nedeniyle artık her maçta yer almasının zor olduğu bu nedenle Milan'ın bir golcü takviyesi yapmak istediği belirtildi. Barış Alper Yılmaz'ın da Milan'ın adaylarından biri olduğu öğrenildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ DA LİSTEDE

Milan'da forvet transferi için öne çıkan ismin Lille forması giyen Jonathan David olduğu ifade edildi. Ancak İtalyan ekibinde son dönemde öne çıkan başka isimler de olduğu ve bu isimlerin Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Benfica'dan Peter Musa olduğu öne sürüldü.

Barış Alper Yılmaz'ın genelde sağ kanat oynadığı hatırlatıldı. Ancak 23 yaşındaki futbolcunun santrfor olarak da oynayabildiği ve Türk Milli Takımı'na Hırvatistan karşısında galibiyeti getiren golü attığı kaydedildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a 2021 yılında transfer olan milli futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 69 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

İtalyan medyasındaki haberde, Milan'ın nihai forvet hedefleri için ise birkaç ay daha beklenmesi gerektiği iddia edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.