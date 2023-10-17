Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu! Dünya devini resmen peşine taktı

İtalyan devi Milan, Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'a talip oldu. Dünya devi 23 yaşındaki yıldız oyuncu ile ilgileniyor. Stefano Pioli'nin ekibinde Olivier Giroud'un yaşı nedeniyle artık her maçta yer almasının zor olduğu bu nedenle Milan'ın bir golcü takviyesi yapmak istediği belirtildi. Barış Alper Yılmaz'ın da Milan'ın adaylarından biri olduğu öğrenildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ DA LİSTEDE



Milan'da forvet transferi için öne çıkan ismin Lille forması giyen Jonathan David olduğu ifade edildi. Ancak İtalyan ekibinde son dönemde öne çıkan başka isimler de olduğu ve bu isimlerin Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Benfica'dan Peter Musa olduğu öne sürüldü.

Barış Alper Yılmaz'ın genelde sağ kanat oynadığı hatırlatıldı. Ancak 23 yaşındaki futbolcunun santrfor olarak da oynayabildiği ve Türk Milli Takımı'na Hırvatistan karşısında galibiyeti getiren golü attığı kaydedildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a 2021 yılında transfer olan milli futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 69 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

İtalyan medyasındaki haberde, Milan'ın nihai forvet hedefleri için ise birkaç ay daha beklenmesi gerektiği iddia edildi.