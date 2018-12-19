Galatasaray'a Belhanda müjdesi

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam oynanan Keçiörengücü karşılaşmasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başlayıp, sonrasında pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan sakatlığını atlatan Younes Belhanda, takımla birlikte çalışmalara katılırken, Garry Rodrigues ise fizyoterapistler eşliğinde salon çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan diğer oyunculardan Sinan Gümüş kondisyonerler eşliğinde çalışırken, Emre Akbaba, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat yapacağı antrenmanla devam edecek.