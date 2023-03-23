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Spor

Galatasaray'a bir çilek daha! Marsilya'nın yıldızı...

Sezon başında yaptığı transferler ile büyük yankı uyandıran Galatasaray, bu transfer politikasını devam ettirmek istiyor. Şampiyonluğa odaklanmış durumda olan sarı-kırmızılılar gelecek sezonun planlarını da yapmaya başladı.

Fotomaç23 Mart 2023 Perşembe 10:59 - Güncelleme:
Galatasaray'a bir çilek daha! Marsilya'nın yıldızı...
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Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle transfer piyasasında büyük sükse yapmıştı.

Galatasaray yeni sezonda da bu transfer politikasına devam edeceğe benziyor.

Sezon devam ederken şampiyonlukta zirvede yer alan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına da şimdiden başlamış durumda.

Galatasaray bu doğrultuda fırsat transferlerinin de peşinde düşmüş durumda.

Son iddia ise Fransız ve İspanyol medyasından geldi.

Haberlere göre; sezon sonunda hücum hattını çok kaliteli isimle daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray, Alexis Sanchez defterini yeniden açtı.

Cimbom, daha önce de gündeme gelen Marsilya'nın golcüsünü bir kez daha yakın markaja aldı.

Yine bu haberlerde, Şilili yıldızın "Artık kupa kazanmak istiyorum" diyerek Marsilya'dan ayrılmayı düşündüğünü yazıldı.

Sanchez'le ilgili haberde, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuyu transfer etmeyi çok istediği belirtildi.

Bu sezon ligde 25 maçta 12 gol atan Sanchez'in yeni adresi G.Saray olabilir.

Şilili oyuncunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gözüküyor.

Sanchez, kariyerinde daha önce Arsenal, Barcelona, Manchester United ve Inter gibi takımlarda forma giydi.

Şili Milli Takımı formasını da 152 kez giyen yıldız oyuncunun ülkesi adına 50 golü bulunuyor.

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