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Spor

Galatasaray'a dev gelir! Nicolo Zaniolo transferi bitti

Nicolo Zaniolo transferi tamamlandı! Galatasaray'a dev gelir Galatasaray'dan satın alma opsiyonlu olarak Aston Villa'ya kiralık giden Nicolo Zaniolo, Premier Lig ekibinde performansıyla göz dolduruyor. Aston Villa, Nicolo Zaniolo'nun performansını artırmasının ardından opsiyonu kullanmayı düşünüyor.

26 Aralık 2023 Salı 19:28 - Güncelleme:
Galatasaray'a dev gelir! Nicolo Zaniolo transferi bitti
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Galatasaray'da yarım sezonluk performansının ardından çıkış yakalayan Nicolo Zaniolo, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu olarak kiralandı. Ada ekibinde yükseliş gösteren İtalyan forvet, sarı kırmızılılar dev gelir kazandırmaya hazırlanıyor.

NİCOLO ZANİOLO RÜZGARI!

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Nicolo Zaniolo'ya yeniden 11'de düzenli oynama fırsatı vermeye başladı. Son 2 maçında da gol atarak takımına puanlar kazandıran 24 yaşındaki forvet ise bu şansları iyi değerlendirdi.

Son olarak, Manchester United karşısına da 11'de yer verilecek olan Zaniolo, takımdaki yerini garantiledi. Premier Lig ekibi, yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

Star Gazetesi

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