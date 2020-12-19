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Spor

Galatasaray'a durmak yok

Süper Lig'de dün Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen Galatasaray, 14. haftada 22 Aralık Salı günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

AA19 Aralık 2020 Cumartesi 15:18 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 15:18
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Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Isınma ile başlayan idmanın, dar alanda pas çalışmasıyla sürdüğü bildirildi. Dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması üzerinde durulan antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynandığı aktarıldı.

İdmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla Göztepe müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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