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Spor

Galatasaray'a Fernando Muslera'dan kötü haber

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da Fernando Muslera, takım arkadaşı Luyindama ile çarpışmış ve sakatlanmıştı. Sarı kırmızılılar Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında ise esneme olduğunu açıkladı.

14 Aralık 2021 Salı 13:14 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 13:14
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Galatasaray Kulübü, Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Uruguaylı kalecininin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği duyuruldu.

Christian Luyindama'nın MR tetkiklerinin ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından çarşamba günü gerçekleştirilecek.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir."

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