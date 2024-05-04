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Spor

Galatasaray'a Fransa'dan yeni Boey!

Galatasaray, Lyon'un 19 yaşındaki sağ beki Sael Kumbedi'ye kancayı taktı. Fransa U19 takımında da forma giyen Kumbedi için temaslara başlandı.

Sabah4 Mayıs 2024 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
Galatasaray'a Fransa'dan yeni Boey!
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Ligde üst üste şampiyonluk yaşamak isteyen Okan Buruk, diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturuyor. Gelecek sezon ilk transferini sağ beke yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda arayışlar devam ediyor. Sacha Boey profilinde bir oyuncu isteyen Galatasaray, bu ismi yine Fransa'da buldu.

SAEL KUMBEDI İLK SIRADA

Lyon forması giyen Sael Kumbedi, sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde ilk sıraya yerleşti.

LYON'LA TEMASLAR BAŞLADI

Scout ekibinin bir süredir takipte olduğu Kumbedi'ye teknik heyetten de onay çıkarken; Lyon'la temasların başladığı öğrenildi.

1 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Le Havre altyapısında yetişen genç oyuncu, 2022 Ağustos'ta 1 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer oldu.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Fransız ekibinde toplam 42 maça çıkarken 5 asist yaptı. 9 milyon euro'luk piyasa değeri olan Kumbedi'nin kontratı ise 2027'de sona erecek.

BU SEZON NE YAPTI?

Kumbedi, bu sezon Lyon formasıyla 17 maçta 3 asist yaptı.

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